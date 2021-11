Vaccino: immunizzato l'83,5 per cento over 12, oltre 2 milioni le terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 90.897.991 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 91,1 per cento di quelle consegnate pari a 99.797.303. È quanto riporta il bollettino sulla campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 06:14. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.134.069, l'83,57 per cento della popolazione over 12. Le persone, poi, con almeno una somministrazione sono 46.742.826 pari all'86,54 per cento della popolazione over 12. Le persone con la terza dose addizionale sono 344.787, il 39,03 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Le persone oggetto di dose booster sono 1.819.261, il 35,46 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. (Rin)