Libia: al via oggi le candidature per le elezioni presidenziali e parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione elettorale della Libia (Hnec), Imad al Sayeh, ha annunciato ieri in conferenza stampa l'apertura delle candidature alle elezioni presidenziali e parlamentari a partire da domani, lunedì 8 novembre. Le domande per le presidenziali continueranno ad essere accettate fino al 22 novembre, mentre per le legislative la scadenza è stata fissata al 7 dicembre. Le candidature per il capo dello Stato saranno accettate nei tre uffici della Hnec a Tripoli, Bengasi e Sebha, mentre le domande per le elezioni parlamentari saranno accolte in tutti gli uffici delle amministrazioni elettorali affiliate alla commissione. Al Sayeh ha poi confermato che il 24 dicembre si voterà per il primo turno delle presidenziali, mentre le consultazioni parlamentari si terranno almeno 52 giorni dopo, simultaneamente al secondo turno per eleggere il capo dello Stato. (Lit)