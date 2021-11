Azerbaigian: oggi si celebra il primo anniversario del Giorno della Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 novembre l'Azerbaigian celebra il Giorno della Vittoria, una festività introdotta quest’anno per ricordare il primo anniversario del conflitto di 44 giorni avvenuto lo scorso anno contro l’Armenia. L’Azerbaigian festeggia, quindi, i successi militari ottenuti in quei 44 giorni e la riconquista di diversi territori, oltre che il conseguente ripristino del diritto di circa un milione di sfollati interni a vivere nelle loro abitazioni native. Come si legge in un comunicato del ministero degli Esteri, in seguito alla guerra l'Azerbaigian ha liberato più di 300 insediamenti, comprese le città di Jabrayil, Fuzuli, Zangilan, Gubadli, così come la città di Shusha, che occupa un posto speciale nella storia e nella cultura del popolo azerbaigiano. Una dichiarazione trilaterale firmata dai leader di Azerbaigian, Russia e Armenia il 10 novembre 2020 ha posto fine alle operazioni militari e l'Armenia, riconoscendo la propria sconfitta, ha ritirato le sue forze armate dalle regioni di Kalbajar, Aghdam e Lachin. “Dopo la guerra, l'Azerbaigian deve affrontare l'importante compito di ricostruire e restaurare, nonché di sminare i territori liberati. Al centro di questo lavoro c'è garantire il ritorno sicuro e dignitoso degli sfollati interni azeri alle loro case, i cui diritti fondamentali sono stati violati per decenni. In questo processo, che richiede tempo, finanze e sforzi seri, l'Azerbaigian non è solo, i paesi amici e partner stanno partecipando alla rivitalizzazione dei territori liberati. Nei prossimi anni assisteremo al ritorno dei primi sfollati interni alle loro case”, si legge nella nota. (segue) (Rum)