Azerbaigian: oggi si celebra il primo anniversario del Giorno della Vittoria (2)

- Garantire pace, sviluppo e progresso durevoli è la base della visione dell'Azerbaigian per il futuro, prosegue il comunicato. “L'Azerbaigian è pronto a normalizzare le relazioni con l'Armenia sulla base della stretta aderenza ai principi del diritto internazionale, in particolare i principi di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini internazionali. Al fine di garantire la pace e la sicurezza future nella regione, è importante in questa fase attuare pienamente le dichiarazioni trilaterali e l'Azerbaigian si aspetta che l'Armenia contraccambi i passi compiuti dall'Azerbaigian in questa direzione”, si legge nella nota. “La comunità internazionale deve svolgere un ruolo positivo in questo senso e invitare l'Armenia a rendersi conto che non c'è alternativa alla pace. I tentativi di sostenere direttamente o indirettamente il revanscismo e il suo armamento in Armenia devono essere fermati”, conclude il comunicato del ministero degli Esteri. (Rum)