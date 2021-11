Mali: Cedeao impone sanzioni individuali ai leader golpisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha imposto sanzioni individuali contro i leader di transizione del Mali e le rispettive famiglie. Le sanzioni, fa sapere il blocco regionale in un comunicato diffuso al termine di una riunione straordinaria che si è tenuta ieri nella capitale ghanese Accra, vanno dal divieto di espatrio al congelamento dei beni finanziari. La misura è stata presa dopo che le autorità maliane - attraverso una lettera ufficiale - hanno informato la Cedeao della loro incapacità di rispettare il termine per lo svolgimento delle elezioni generali, inizialmente fissate il prossimo 27 febbraio. In tal senso la Cedeao non esclude ulteriori sanzioni il mese prossimo se non ci saranno progressi tangibili verso lo svolgimento delle elezioni. "Tutte le autorità transitorie sono interessate dalle sanzioni che entreranno in vigore immediatamente", ha osservato il presidente della Commissione Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, in una conferenza stampa tenuta al termine della sessione avvenuta a porte chiuse. (segue) (Res)