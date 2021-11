Libia: deputato Abdel Salam Nasiyah annuncia la candidatura alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del parlamento della Libia, rappresentante della città occidentale di Zintan, Abdul Salam Nassiyah, ha annunciato ieri sera la sua volontà di candidarsi alle elezioni presidenziali previste per il 24 dicembre. Il deputato ha invitato in un post su Facebook tutti coloro che lo sostengono “a contribuire con la raccolte di firme" per la candidatura, sottolineando che "il lavoro che abbiamo davanti non può essere fatto da una sola persona ma richiede lo sforzo di tutti". Nasiyah ha affermato che il suo slogan è "ripristinare lo Stato" e il suo obiettivo è "un dialogo nazionale globale che affronti le seguenti questioni di base: armi, governo locale, gestione delle ricchezze, cittadinanza, l'uscita di tutti i combattenti stranieri dalle terre libiche", oltre ad una “Costituzione consensuale, lo sviluppo l'economia nazionale, una riconciliazione nazionale complessiva, un partenariato i Paesi vicini e la regione in conformità con gli interessi comuni". (Lit)