Azerbaigian: ministro Difesa, celebriamo vittoria Guerra patriottica insieme alla Turchia

- Il ministro della Difesa dell'Azerbaigian, Zakir Hasanov, ha espresso gratitudine alla Turchia per il suo sostegno alla vittoria ottenuta dall'esercito dell'Azerbaigian nella Guerra patriottica, il conflitto dello scorso anno con l’Armenia. Parlando a un concerto in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Vittoria presso il Centro Heydar AliyevZakir Hasanov ha espresso gratitudine alla Turchia per il suo sostegno politico e morale alla vittoria ottenuta dall’esercito dell'Azerbaigian. “Questo glorioso Giorno della Vittoria viene celebrato insieme al fraterno popolo turco e che la fratellanza azerbaigiano-turca è indistruttibile", si legge in una nota del dicastero di Baku. (Rum)