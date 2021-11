Medio Oriente: un morto e sei feriti in blitz della sicurezza israeliana a Hebron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di un palestinese morto e sei feriti il bilancio di un blitz delle Forze di sicurezza israeliane nei villaggi nei dintorni di Hebron, in Cisgiordania. Lo ha reso noto stanotte l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. L’operazione sarebbe avvenuta nei villaggi di Al Bireh e Beit Ummar, nei dintorni di Hebron. Sei persone sono rimaste ferite nell’operazione, mentre un ragazzo di 16 anni è deceduto per via delle ferite riportate.(Res)