Azerbaigian: ministro Difesa turco, oggi il Karabakh è libero

- Il Karabakh oggi è libero: Shusha, Fuzuli, Jabrayil, Gubadli, Aghdam, Zangilan, Kalbajar, Lachin sono territori liberi oggi e sono stati riuniti alla loro patria. Lo ha detto il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, mentre partecipa alle celebrazioni per l’anniversario della Guerra patriottica, il conflitto con l’Armenia dello scorso anno, in corso a Baku. "I presidenti dell'Azerbaigian e della Turchia hanno aperto le porte a una nuova era basata sulla stabilità e sulla cooperazione, dimostrando un approccio molto costruttivo per lasciare in eredità la pace alle generazioni future", ha dichiarato il ministro citato dall’agenzia di stampa “Apa”. "Ci aspettiamo che le autorità armene mettano da parte le loro politiche attuali e approfittino di questa opportunità storica, compresa l’Iniziativa della piattaforma a sei. Tutti dovrebbero sapere che un futuro non può essere costruito sull'odio e sull'animosità. L'Armenia dovrebbe fermare la sua ostilità e guardare al futuro. Con questa comprensione, continueremo a lottare per la pace e la stabilità nella nostra regione con la responsabilità storica in cui ci impegniamo", ha affermato Akar. (Rum)