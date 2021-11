Francia: Le Pen, nel Paese si assiste a una "banalizzazione del terrorismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia c'è attualmente una "banalizzazione del terrorismo". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" la leader del Rassemblement National e candidata alle prossime elezioni presidenziali Marine Le Pen, commentando l'attacco di questa mattina a Cannes, dove un poliziotto è stato ferito all'arma bianca. Il movente dell'aggressione al momento non è ancora stato stabilito. "Nel Paese ci sono regolarmente dei tentativi di attentati", ha detto Le Pen. Secondo la leader dell'estrema destra francese, le persone schedate come sospette radicalizzati islamiste "non sono espulse (dalla Francia) in modo sistematico". (Frp)