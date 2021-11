Libia: portavoce governo smentisce candidatura ufficiale del premier Dabaiba alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Hammouda, ha smentito che il primo ministro Abdelhamid Dabaiba lo abbia informato della sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. "Dabaiba non mi ha informato dell'annuncio ufficiale della sua candidatura alle elezioni presidenziali", ha detto il portavoce alla stampa. Hammouda ha indicato che la notizia secondo cui il vicepremier Ramadan Abu Janah al Hasnawi sarebbe stato incaricato di gestire gli affari correnti “non è vera”, sottolineando che Dabaiba si trova in visita fuori dalla Libia e che tornerà oggi. In precedenza, una fonte vicina al primo ministro aveva rivelato all'emittente televisiva qatariota "Al Jazeera" che Dabaiba avrebbe annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali. (Lit)