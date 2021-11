Sudan: proteste contro il golpe in diverse città, manifestanti dispersi con gas lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in strada ieri, 7 novembre, in diverse città del Sudan per protestare contro il colpo di Stato militare dello scorso 25 ottobre. Le proteste, organizzate dall'Associazione professionale sudanese (Spa) - la piattaforma della società civile promotrice delle proteste che nel 2019 portarono alla caduta del presidente Omar al Bashir - si sono svolte a Khartum, Madani, Atbara e Nyala e Al Doyiam, nonostante i tagli alla rete Internet, e in molti quartieri i manifestanti hanno chiuso le strade erigendo barricate e bruciando pneumatici per auto. La polizia, fa sapere il quotidiano "Sudan Tribune", ha risposto facendo ricorso a gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti procedendo all'arresto di un numero imprecisato di dimostranti. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, tuttavia dal giorno del golpe, il 25 ottobre, sono finora 14 i manifestanti uccisi e oltre 300 quelli rimasti feriti. La Spa prevede di intensificare le proteste e gli scioperi generali per costringere i militari a restituire il potere a un governo civile. (segue) (Res)