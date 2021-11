Sudan: proteste contro il golpe in diverse città, manifestanti dispersi con gas lacrimogeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo ieri il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf) e numero due delle forze armate, Mohamed Hamdan Daglo alias Hemeti, ha pubblicato un video in un cui approva la mossa del generale Abdel Fattah al Burhan di prendere il potere sostenendo che si tratti di un modo "per correggere il corso della rivoluzione popolare e preservare la sicurezza e la stabilità del Paese" e ribadisce l'impegno dei militari a raggiungere la transizione democratica nel Paese, oltre a riconoscere ai cittadini sudanesi il diritto di protestare pacificamente. Al Burhan ha intanto ricevuto ieri una delegazione della Lega araba guidata dall'assistente segretario generale, Husam Zaki, a cui ha ribadito il pieno impegno dell'esercito per la trasformazione democratica e la sua determinazione a proteggere le conquiste della rivoluzione sudanese e la realizzazione delle aspirazioni del popolo del Sudan. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Suna". Zaki, da parte sua, ha riaffermato il sostegno della Lega araba alla transizione democratica in Sudan, sottolineando l'importanza del dialogo come unico mezzo per superare la crisi. Sempre ieri al Burhan ha emesso la decisione di sollevare dai loro incarichi alcuni direttori di banche del governo e nominarne altri funzionari come loro successori. (Res)