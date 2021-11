Regno Unito: caso Paterson, leader laborista Starmer chiede le scuse di Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laburista britannico Keir Starmer ha chiesto che il primo ministro Boris Johnson si scusi pubblicamente per come ha gestito le accuse di lobbying sleale nei confronti del deputato conservatore Owen Pateron. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Sky News", il premier aveva difeso Paterson dalle accuse del Parlamento, chiedendo anche che fossero riviste le regole di valutazione per i parlamentari. Dopo le dimissioni di Paterson tuttavia, Starmer ha anche chiesto che Johnson assicuri che il deputato non venga più nominato per nessun'altra carica in futuro. Oltre a questo, Starmer ha fatto appello ad un provvedimento per il caso del deputato Rob Roberts, riammesso nel Partito conservatore dopo le accuse di molestie sessuali. (segue) (Rel)