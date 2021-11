Americhe: Costa Rica non riconosce elezioni presidenziali in Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa Rica, Carlos Alvarado, ha fatto sapere che il suo Paese non riconosce come valide le elezioni presidenziali tenute domenica in Nicaragua. "Dinanzi all'assenza delle condizioni e delle garanzie richieste in democrazia per definire elezioni trasparenti, credibili, indipendenti, libere giuste e inclusive, Costa Rica non riconosce il processo elettorale in Nicaragua, realizzato il 7 novembre del 2021", si legge in una nota della presidenza. Le azioni messe in campo da Managua "contro importanti attori politici e sociali, leader oppositori, gruppi di giovani e mezzi di comunicazione" rappresentano una violazione "al libero esercizio democratico, alla garanzia del pluralismo politico e alla libertà di espressione", prosegue la nota. Oltre a richiamare il Nicaragua al rispetto degli obblighi stabiliti - tra l'altro - con l'adesione al Sistema dell'integrazione centroamericana (Sica), la Costa Rica invita la comunità internazionale a propiziare "spazi di dialogo e negoziato che permettano il ristabilirsi della democrazia a beneficio dei nicaraguensi". (segue) (Mec)