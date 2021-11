Libia: presidente Parlamento Saleh invita a “scegliere l’uomo giusto” per guidare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, ha invitato il popolo libico a esercitare il proprio diritto di scegliere liberamente l'uomo giusto per guidare il Paese verso la sicurezza e la stabilità. L'appello è arrivato in una dichiarazione a nome di Saleh, in occasione dell'annuncio da parte del capo dell'Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, dell'apertura delle candidature alle elezioni presidenziali e parlamentari a partire da oggi. Il presidente del parlamento, che si trova in visita in Algeria, si è congratulato con "il popolo libico per la sua vittoria realizzando la sua volontà di tenere elezioni presidenziali e parlamentari". Saleh ha poi espresso “apprezzamento per il ruolo dell'Algeria” e la sua “posizione basata sui buoni rapporti con le parti in Libia”. Ciò è avvenuto durante un incontro ieri con il presidente del Consiglio della nazione (la camera alta del parlamento algerino), Salah Goudjil. (Lit)