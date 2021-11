Regno Unito: Johnson accusato di conflitto di interessi su nomina nuovo presidente Ofcom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato accusato di conflitto di interessi per aver nominato il lobbista Michael Prescott, direttore per la strategia politica e aziendale dell'agenzia di comunicazione Hannover, per selezionare il prossimo presidente dell'Autorità indipendente per i media, le telecomunicazioni e le poste del Regno Unito (Ofcom). Come riferisce il quotidiano "Financial Times", Hannover lavora, tra gli altri, per Sky, Facebook e Apple. La deputata laburista Jo Stevens, ministra ombra per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport ha scritto una lettera al governo britannico, esprimendo preoccupazione in merito alla candidatura di Prescott. Secondo Stevens, il presidente dell'Ofcom avrebbe un ruolo in costante evoluzione nella regolamentazione dei media, delle telecomunicazioni e di internet. Inoltre, vi sarebbero "preoccupazioni serie" in merito al fatto che il processo di selezione non sia corretto. La ministra ombra per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport ha, quindi, evidenziato che la nomina di Prescott potrebbe comportare un serio caso di "conflitto di interessi". L'Ofcom dovrebbe, infatti, divenire competente a regolamentare i social media come Facebook. (Rel)