Coree: Giappone dubbioso su proposta di dichiarazione della fine della Guerra di Corea (6)

- Le due Coree potrebbero organizzare nuovi summit inter-coreani dopo l'insediamento della nuova amministrazione presidenziale in Corea del Sud, a seguito delle elezioni in programma in quel Paese il 9 marzo 2022. Lo ha dichiarato a settembre il portavoce del presidente sudcoreano Moon Jae-in, Park Soo-hyun, precisando che Moon non ha rinunciato ad organizzare un summit col leader nordcoreano Kim Jong-un prima della fine del suo mandato. "Anche se un nuovo summit inter-coreano non dovesse tenersi entro la fine del mandato governativo di Moon Jae-in, la prossima amministrazione potrebbe comunque perseguire tale obiettivo", ha detto Park nel corso di una intervista radiofonica. Le discussioni in merito ad un possibile summit inter-coreano si sono riaccese negli ultimi giorni, dopo la proposta da parte di Moon di dichiarare formalmente la fine della Guerra di Corea (1950-1953). Pyongyang non ha escluso la proposta in linea di principio, ma ha chiesto che tale passo venga preceduto dal superamento delle "politiche ostili" degli Stati Uniti. (Git)