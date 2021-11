Germania: ministero Esteri ricorda diplomatici perseguitati dal nazionaloscialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha ricordato i diplomatici perseguitati dal nazionalsocialismo, collocando 56 “pietre d'inciampo” dove, sulla Wilhelmstrasse di Berlino, sorgeva la propria sede andata distrutta durante i bombardamenti alleati nella seconda guerra mondiale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le “pietre d'inciampo” commemorano i diplomatici tedeschi perseguitati dal nazismo “a causa della loro fede, origine, discendenza, atteggiamento politico, orientamento sessuale, visione del mondo”. Da 15 anni, il ministero degli Esteri della Germania ha iniziato a confrontarsi con la propria storia durante il Terzo Reich e la sua partecipazione ai crimini della dittatura hitleriana. Una commissione di storici ha svolto uno studio al riguardo. In tale processo, 11 diplomatici, un consulente militare e un'impiegata sono stati onorati come combattenti della Resistenza contro il nazionalsocialismo, con i loro nominativi scolpiti su una parete all'interno del dicastero. (Geb)