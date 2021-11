Usa: Covid, aumentano i ricorsi contro l'obbligo vaccinale per le grandi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden si prepara ad affrontare una sfilza di ricorsi contro l'obbligo vaccinale per le grandi aziende private con più di 100 dipendenti, introdotto dalla Casa Bianca la scorsa settimana e già bloccato da una Corte d'appello a seguito dei ricorsi presentati da diversi Stati Usa a guida repubblicana. L'amministrazione presidenziale ha insistito ieri nel difendere le basi giuridiche del decreto, che dovrebbe divenire effettivo il prossimo 4 gennaio. Una coalizione di 11 Stati guidati dal procuratore generale del Missouri, Eric Schmitt, hanno presentato un ricorso venerdì 5 novembre, affermando che l'Occupational Safety and Health Administration (Ohsa), l'agenzia federale che ha varato l'obbligo vaccinale per i lavoratori privati, abbia agito oltre i limiti della sua autorità. Agli 11 Stati repubblicani si stanno aggiungendo un numero crescente di associazioni di categoria e organizzazioni, inclusa la Christian Employers Alliance e la Home School Legal Defense Association. Un altro ricorso è stato presentato dal procuratore generale del West Virginia, mentre nel Sud Alabama, Florida e Georgia hanno lanciato una iniziativa legale comune, così come Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas e Utah. (segue) (Nys)