Imprese: Musk pronto a vendere il 10 per cento della sua quota di Tesla

- Elon Musk ha ribadito la volontà di rispettare il parere espresso dai suoi follower su Twitter, cui il fondatore di Tesla - la società col più alto valore di mercato di Wall Street - ha chiesto un parere in merito all'ipotesi di vendere il 10 per cento della sua partecipazione azionaria al costruttore di auto elettriche. "Si parla molto ultimamente di plusvalenze non incassate come metodo di elusione fiscale, dunque propongo di vendere il 10 per cento delle mie azioni di Tesla. Siete d'accordo?": Sabato Musk ha pubblicato questo quesito sul suo profilo Twitter, accompagnandolo a un sondaggio dove il 57,9 per cento dei suoi follower ha espresso parere favorevole. Musk ha promesso di "rispettare il risultato del sondaggio, comunque vada"; il fondatore di Tesla, non nuovo a dichiarazioni e iniziative peculiari, ha affermato che l'iniziativa nasce dalla sua volontà di versare tasse sul suo vasto patrimonio personale. Ad oggi Musk è l'uomo più ricco del mondo, con una fortuna di 306,4 miliardi di dollari. (segue) (Nys)