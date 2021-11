Imprese: Musk pronto a vendere il 10 per cento della sua quota di Tesla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dicevo salari né bonus da alcuna fonte", ha spiegato il fondatore di Tesla, secondo cui "l'unico modo che ho di pagare una tassa sulla mia ricchezza personale è di vendere le azioni". La proposta di Musk ha suscitato però grande nervosismo tra gli investitori di Tesla, che temono un brusco calo della quotazione del titolo aziendale. Musk detiene ad oggi il 17,2 per cento del capitale azionario di Tesla, e il valore del dieci per cento di tale quota è stimato in circa 21 miliardi di dollari, ma il valore di mercato di Tesla è attualmente superiore ai mille miliardi di dollari; nel mese di ottobre il titolo di Tesla ha conseguito un rialzo del 43 per cento, dopo l'annuncio di un ordine per 100mila auto elettriche da parte di Hertz Global Holdings. (Nys)