Usa: il piano di spesa di Biden affronta il Senato federale

- Il vasto piano di spesa climatica e sociale voluto dal presidente Usa Joe Biden si prepara ad affrontare il Senato, dove la risicata maggioranza detenuta dai Democratici rischia di esporre il provvedimento a modifiche anche significative. Il piano è rimasto arenato per settimane alla Camera a causa delle divisioni tra le diverse correnti del Partito democratico, che è riuscito infine a delineare un testo di compromesso sostenuto dalla quasi totalità dei suoi deputati. L'analisi del testo da parte della Camera dovrebbe durare almeno sino alla fine di novembre, ma i senatori democratici hanno già avvertito che alla Camera alta la possibilità di modifiche all'impianto normativo è elevatissima, anche in conseguenza delle rigide norme previste dal Senato in materia di leggi di bilancio. "Ci sarà molto lavoro da fare", ha dichiarato ieri, 7 novembre, il senatore democratico del Montana Jon Tester. Il presidente della commissione Bilancio del Senato, il socialista Bernie Sanders, che la scorsa settimana è stato visto polemizzare con suoi colleghi alla Camera in merito all'abbandono di alcune disposizioni del provvedimento, si è detto deciso a lottare per mantenere l'espansione del programma di sanità pubblica Medicare e le politiche fiscali. (Nys)