Usa-Nicaragua: Biden, elezioni presidenziali "farsa" con risultato truccato da tempo

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito una "farsa" le elezioni presidenziali tenute domenica in Nicaragua e rimandato alla possibilità di nuove sanzioni contro Managua. "Quello che il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega e la moglie, la vice presidente Rosario Murillo, hanno orchestrato è stata una farsa elettorale, né libera, né giusta, né tantomeno democratica", si legge in una nota della Casa Bianca. Un voto il cui risultato risulta viziato "da ben molto prima della giornata elettorale", ha scritto Biden parlando "degli arresti arbitrari di circa 40 esponenti dell'opposizione dal mese di maggio, tra cui sette potenziali candidati alle presidenziali". Fino a quando il governo Ortega non ripristinerà condizioni democratiche, Washington, coordinandosi con i suoi alleati, userà tutti gli strumenti democratici ed economici a sua disposizione per appoggiare il popolo del Nicaragua". (segue) (Nys)