Usa-Nicaragua: Biden, elezioni presidenziali "farsa" con risultato truccato da tempo (2)

- Il governo ha "silenziato i media indipendenti, i giornalisti ed esponenti del settore privato, costringendo le organizzazioni della società civile a chiudere i battenti", prosegue la nota accusando la famiglia Ortega e Murillo di governare il Paese in modo non diverso da quello della famiglia Somoza, "che Ortega e i sandinisti hanno combattuto quattro decenni fa". Nei 3.160 seggi, chiusi alle 19 ore locali (l'1 di notte in Italia), si votava per eleggere il presidente e il vicepresidente, i 90 deputati dell'Assemblea nazionale e i 20 rappresentanti del Parlamento centroamericano. Ortega, che l'11 novembre compie 76 anni, è stato già presidente dal 1985 al 1990 ed è tornato stabilmente alla guida del Nicaragua nel 2007. (Nys)