Germania: SpD, Verdi e Fdp presentano oggi proposta di legge per gestione Covid

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) presenteranno oggi al Bundesta una proposta di legge congiunta per la gestione della pandemia di Covid-19. È quanto dichiarato da Katrin Goering-Eckardt, capogruppo degli ecologisti al parlamento federale con Anton Hofreiter, nel corso di un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”. La proposta di SpD, Verdi e Fdp mira a sostituire la legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale, approvata dal Bundestag il 28 2020, allo scoppio della pandemia di coronavirus in Germania. Periodicamente rinnovato, il provvedimento scadrà il 25 novembre prossimo, qualora il parlamento federale non dovesse votare a favore della sua proroga. Tale regime consente al governo tedesco e agli esecutivi dei Laender di emettere ordinanze per la gestione dell'emergenza sanitaria senza l'approvazione degli organi legislativi. Secondo indiscrezioni del quotidiano “Bild”, SpD, Verdi e Fdp intendono proporre, tra l'altro obbligo di test per il Covid-19 giornalieri per i lavoratori e visitatori delle case di cura, indipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati contro il virus o siano guariti dopo aver contratto le infezioni. (segue) (Geb)