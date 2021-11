Germania: SpD, Verdi e Fdp presentano oggi proposta di legge per gestione Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, potrebbe essere ripristinato il bonus già destinato alle cliniche private, ossia il risarcimento statale per quelle strutture che mantengono parte dei loro letti nei reparti di terapia intensiva gratuiti per i pazienti affetti da coronavirus. Al fine di accelerare le vaccinazioni di richiamo tra gli anziani, i medici dovrebbero essere obbligati a scrivere ai loro pazienti di età avanzata e informarli in merito. Infine, SpD, Verdi e Fdp escluderebbero un “lockdown per i non vaccinati”, nonché l'estensione a livello nazionale della norma che consente l'accesso ai locali pubblici e aperti al pubblico esclusivamente a quanti hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus e a quanti sono guariti dopo aver contratto il morbo. Tale regola è già in vigore in alcuni Laender. (Geb)