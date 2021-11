Giappone: semiconduttori, governo getta basi legali per sussidi a Tsmc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone stabilirà un quadro normativo per la concessione di sussidi pubblici al nuovo stabilimento per la produzione di semiconduttori avanzati che Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) inaugurerà con Sony nella prefettura di Kumamoto. L'Esecutivo del primo ministro Fumio Kishida presenterà una serie di modifiche normative al parlamento già nel mese di dicembre, introducendo disposizioni esplicite per i sussidi alla realizzazione di stabilimenti industriali strategici. Ad oggi è in vigore un Giappone una legge di natura simile che si applica però alle sole aziende impegnate nello sviluppo delle tecnologie legate al 5G; Tokyo intende identificare ufficialmente i semiconduttori come nuovo settore prioritario per l'economia nazionale, e stanziare l'equivalente di miliardi di dollari tramite una manovra di emendamento al bilancio dell'anno fiscale 2021. Agli stabilimenti beneficiari dei sussidi pubblici potrebbero essere chieste garanzie di produzione, investimenti e sviluppo tecnologico, oltre alla possibilità per lo Stato di richiedere aumenti dell'output in risposta a difficoltà di approvvigionamento dell'economia nazionale e garanzie dalla fuga di informazioni sensibili. (segue) (Git)