Germania: Covid per Soeder (Csu) quelle dei No-Vax sono assolute sciocchezze

- Le tesi di quanti in Germania si oppongono alla vaccinazione contro il Covid-19 sono “senza senso” e “assolute sciocchezze”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera, nel corso di un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Per Soeder, le affermazioni dei “No-Vax” secondo cui il vaccino contro il coronavirus sarebbe letale o produrrebbe conseguenze di lungo periodo, sono un “veleno” diffuso da Alternativa per la Germania (AfD) e da Pensiero laterale (Querdenken). Si tratta rispettivamente del partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra e di un variegato movimento in cui militano i più diversi negazionisti del Covid-19 e oppositori delle regole anticontagio in vigore in Germania. In particolare, Querdenken raccoglie destra radicale, nostalgici del Reich tedesco, oppositori dei vaccini, adepti dei culti millenaristi e New Age, seguaci dell'esoterismo, figli dei fiori e sostenitori delle medicine alternative. Non mancano esponenti, membri e simpatizzanti di AfD. (Geb)