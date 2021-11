Business news: Perù, Julio Velarde giura come presidente della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economista peruviano Julio Velarde ha giurato come presidente della Banca centrale (Banco central de reserva, Bcr) per i prossimi cinque anni, restando a capo dell’istituto finanziario che guida dal 2006. Lo riferisce il quotidiano “Gestion”. Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha confermato la nomina di Julio Velarde come presidente della Banca centrale lo scorso 8 ottobre. “Annuncio a tutti i peruviani e le peruviane che Julio Velarde continuerà il suo incarico come presidente della Banca centrale”, ha scritto il capo dello stato sul suo account Twitter. Castillo ha inoltre nominato nel direttorio, che si compone di sette membri, gli economisti Roxana Barrantes, José Ignacio Távara e Germán Alarco. Gli altri due membri sono nominati dal Congresso. Già lo scorso settembre il ministro dell’Economia e delle Finanze del Perù, Pedro Francke, aveva confermato che il governo manterrà Julio Velarde alla guida della Banca centrale peruviana. (Res)