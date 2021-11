Roma: tifoso Salernitana accoltellato prima della partita, fermati alcuni laziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tifoso della Salernitana è stato accoltellato poco prima di accedere allo stadio Olimpico dove era prevista la partitura Lazio Salernitana. Ad aggredire lui e il gruppo di supporter ospiti di cui faceva parte sarebbero stati alcuni tifosi della Lazio. La Polizia ha fermato le macchine dei presunti aggressori e nei loro riguardi sono in corso accertementi per verificarne la posizione. Fra essi un soggetto già sottoposto a Daspo. Intanto il ferito è stato medicato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. (Rer)