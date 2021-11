Giappone: Covid, nessun decesso per la prima volta da 15 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone non hanno registrato alcun decesso causato dalla Covid-19 nelle 24 ore di ieri, domenica 7 novembre, come non accadeva in quel Paese da 15 mesi a questa parte. Un totale di 162 nuovi casi di positività al virus sono stati diagnosticati sull'intero territorio nazionale, mentre il numero di pazienti affetti da sintomatologia grave è rimasto invariato a 100, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, del lavoro e del welfare. Il Giappone ha registrato il primo decesso da Covid-19 nel febbraio 2020, e prima di ieri l'ultimo giorno trascorso senza decessi legati alla pandemia era stato il 2 agosto dello scorso anno. Il picco dei decessi giornalieri causati dalla Covid-19 è stato raggiunto in Giappone lo scorso maggio, con un bilancio giornaliero di oltre 200 decessi. Secondo i dati forniti dal governo giapponese, ad oggi circa il 73 per cento della popolazione del Paese ha completato il ciclo di vaccinazione contro la Covid-19. Il brusco calo di decessi e ricoveri in terapie intensive è legato anche ai trattamenti farmacologici adottati nel Paese: secondo la stampa giapponese, studi clinici dimostrano che l'impiego di farmaci come il "cocktail di antibiotici" casirivimab-imdevimab, somministrato per via endovenosa, ha abbattuto il rischio di ricovero e decesso del 70 per cento. (segue) (Git)