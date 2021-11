Giappone: Covid, nessun decesso per la prima volta da 15 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato la riapertura dei confini nazionali agli uomini d'affari, agli apprendisti delle professioni tecniche e agli studenti internazionali a partire da oggi, lunedì 8 novembre. Per il momento restano invece in vigore le restrizioni all'ingresso dei turisti. Per i viaggiatori d'affari vaccinati il periodo di quarantena verrà ridotto ad un minimo di tre giorni. Attualmente sino a 370mila titolari di visti di lavoro e di studio sono ancora in attesa di entrare in Giappone: circa 150mila sono studenti stranieri, e 110mila sono apprendisti di varie professioni. Una volta revocate le restrizioni, gli ingressi riprenderanno in maniera graduale, e con la collaborazione di aziende e istituzioni formative, che dovranno fare da garanti per il rispetto delle misure di prevenzione del rischio pandemico. Ad oggi gli ingressi in Giappone sono vincolati anche per i vaccinati ad un periodo di quarantena di dieci giorni, ma a categorie come gli studenti internazionali e i turisti l'ingresso nel Paese è vietato. Toshihiro Nagahama, capo economista del Dai-ichi Life Research Institute, stima che la riapertura parziale dei confini contribuirà al prodotto interno lordo giapponese per un importo di circa 830 miliardi di yen annui (7,3 miliardi di dollari). (Git)