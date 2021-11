Coree: Giappone dubbioso su proposta di dichiarazione della fine della Guerra di Corea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone è riluttante ad appoggiare la proposta della Corea del Sud di proclamare formalmente la fine della Guerra di Corea (1950-1953) per agevolare il rilancio dei negoziati sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui Tokyo teme che tale iniziativa conciliatoria proattiva potrebbe complicare la linea diplomatica ufficiale del Giappone, che punta a risolvere oltre alla questione delle armi di distruzione di massa anche quella dei suoi cittadini vittime dei rapimenti di Stato nordcoreani tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Stati Uniti e Corea del Sud restano formalmente in stato di guerra con la Corea del Nord dal 1953, quando un cessate il fuoco ha posto fine alle ostilità sul campo senza però giungere a un trattato di pace. Il Giappone avrebbe espresso perplessità in merito all'ipotesi di una dichiarazione di fine della guerra già il mese scorso, durante l'incontro a Washington degli inviati speciali per la Corea del Nord di quel Paese, di Stati Uniti e Corea del Sud. (segue) (Git)