Coree: Giappone dubbioso su proposta di dichiarazione della fine della Guerra di Corea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord chiede l'allentamento del regime sanzionatorio impostole dalle Nazioni Unite, o almeno la sospensione delle esercitazioni congiunte tra le Forze armate di Stati Uniti e Corea del Sud, come precondizioni per negoziare una dichiarazione congiunta che ponga ufficialmente fine alla guerra di Corea (1950-1953). Lo ha riferito il mese scorso il Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (Nis) nel corso di una audizione parlamentare a porte chiuse. Pyongyang avrebbe richiesto tramite canali ufficiosi la revoca delle sanzioni che impediscono al Paese di importare prodotti petroliferi raffinati, minerali, medicinali e altre risorse di prima necessità. La Corea del Nord chiede anche che Corea del Sud e Stati Uniti accettino "almeno" di sospendere le esercitazioni congiunte, come dimostrazione di buona volontà per negoziare congiuntamente la fine della Guerra. Il deputato sudcoreano Kim Byung-kee, membro della commissione Intelligence dell'Assemblea nazionale sudcoreana, ha definito le condizioni poste dalla Corea del Nord "impraticabili". (segue) (Git)