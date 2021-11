Business news: Argentina, governo annuncia investimento da 8,4 miliardi di dollari su idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato un progetto di investimento da 8,4 miliardi di dollari per avviare la produzione su scala industriale di idrogeno verde entro il 2030. Il progetto sarà finanziato dal gruppo australiano del settore metallurgico e minerario, Fortescue. A dare l'annuncio lunedì è stato lo stesso presidente Alberto Fernandez da Glasgow. "L'idrogeno verde è uno dei combustibili del futuro e ci riempie d'orgoglio che sia l'Argentina uno dei paesi che sarà all'avanguardia della transizione ecologica", ha affermato Fernandez in una conferenza stampa. "In poco tempo il nostro Paese potrà trasformarsi in uno dei produttori mondiali di questo combustibile che permetterà di ridurre drasticamente le emissioni globali di ossido di carbonio". Il presidente e proprietario di Fortescue, Andrew Forrest, ha affermato da parte sua che la compagnia è "pronta per investire in Argentina". "Siamo qui affinché l'Argentina sia un leader mondiale nell'esportazione di energia rinnovabile", ha aggiunto. (Res)