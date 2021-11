© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando" alla Maturità 2022, "ma finché non siamo completamente usciti dal Covid" la priorità è "mettere ragazzi in totale sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3, per poi dare "un giudizio buono sulla Maturità". Non c'è stata "nessuna tesina raffazzonata", ha precisato. (Rin)