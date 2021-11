Business news: Uruguay, inflazione di ottobre al +1,04 per cento, la più alta da gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione di ottobre in Uruguay è stata del +1,04 per cento secondo dati ufficiali divulgati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta del registro più alto dal mese di gennaio di quest'anno, un dato che porta il computo complessivo dei primi 10 mesi dell'anno al +7,79 per cento. L'inflazione sui dodici mesi si attesta invece al +7,89 per cento. A spingere al rialzo l'indice dei prezzi, afferma l'Ine, sono principalmente le voci del paniere relative ad Alimenti e Bevande, Abbigliamento e Trasporti. Il dato di ottobre è superiore anche a quello previsto nell'ultima inchiesta mensile condotta dalla Banca centrale presso gli analisti del mercato, dove si prevedeva un +0,5 per cento. L'aumento dei prezzi rimane inoltre in questo modo anche al di sopra del rango fissato dal governo nella legge di Bilancio per il 2021 dove si era previsto un tetto massimo del +7 per cento. (Res)