Fisco: Bernini (FI), tregua fiscale finita, emergenza no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tregua fiscale per il Covid è finita, anche se siamo ancora in stato d’emergenza, e il 30 novembre scadono, tutte insieme, le quattro rate della rottamazione ter 2021. È prevedibile che risulterà difficile per molti pagare in un’unica soluzione per evitare la decadenza del beneficio. Si tratta di un esborso spesso troppo elevato rispetto alle capacità contributive di chi risente ancora in modo pesante degli effetti della lunga crisi economica. È doverosa una riflessione in sede parlamentare per migliorare il decreto fiscale". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)