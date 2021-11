Amministrative: per il 2022 Salvini propone primarie di coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega è pronta ad andare al voto per le elezioni politiche in qualsiasi momento, si apprende da fonti del Carroccio che spiegano come il timore del segretario Matteo Salvini sia che molti parlamentari, a partire dai Cinque stelle, possano "far di tutto per evitare le elezioni anticipate". E a proposito di urne: nel 2022 sono in calendario le amministrative in importanti città. Le stesse fonti informano che nelle città in cui potrebbero esserci "difficoltà a scegliere un candidato sindaco condiviso da tutto il centrodestra (per esempio a Como, Lucca o Palermo) Salvini proporrà primarie di coalizione". (Rin)