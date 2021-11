Business news: Cile, attività economica di settembre a +15,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ha registrato a settembre un incremento del 15,6 per cento su anno secondo il rilevamento Imacec della Banca centrale (Bcl). Si tratta di un'espansione dell'attività maggiore anche a quella prevista dal mercato. Nel raffronto con il mese precedente l'attività segna un incremento dell'1,7 per cento. Tutti i settori, si legge nel documento della Banca centrale, sono cresciuti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in particolare servizi e attività commerciali. Tale risultato, afferma la Bcl, si spiega principalmente con la maggiore apertura dell'economia, le misure a sostegno delle famiglie, i prelievi parziali dei fondi pensione e con la minore base di raffronto rappresentata dall'ottavo mese del 2020, quando erano in vigore forti restrizioni nel contesto della pandemia Covid-19. (Res)