Business news: Brasile, ministro Comunicazioni, saremo il primo Paese in America latina ad avere il 5G

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha affermato che il Paese sarà il primo in America latina a poter contare sulla rete 5G e a diventare un hub di innovazione in grado di ricevere investimenti e imprese internazionali. "Saremo il primo Paese ad avere il 5G in America latina e mostreremo al mondo che il Brasile investe in economia digitale e si prende cura della propria trasformazione digitale. A partire da oggi il Brasile diventerà un hub di innovazione e finalmente questo grande Paese potrà ricevere investimenti in tecnologia e innovazione e accogliere imprese asiatiche o europee intenzionate a investire qui per poter esportare tecnologie verso altri paesi di America del sud, Africa ed Europa grazie alla posizione geografica e grazie al fatto che siamo un popolo accogliente", ha affermato il ministro nel corso della cerimonia di apertura dell'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia 5G in Brasile, presso la sede dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni del Brasile (Anatel) a Brasilia. (Res)