Business news: Brasile, 5G, Tim si aggiudica all'asta un lotto della frequenza più ambita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telecom Italia mobile (Tim) si è aggiudicata uno dei quattro lotti della banda da 3,5 GHz gigahertz, considerata la principale e più ambita delle frequenze del 5G in Brasile messe all'asta dall'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel). Per aggiudicarsi il lotto numero 3 la Tim ha offerto 351 milioni di real (53,7 milioni di euro), un valore del 9,22 per cento superiore alla base d'asta fissata. La frequenza da 3,5 GHz è quella considerata esclusiva per il 5G (o 5G puro) che garantirà capacità di trasmissione ad altissima velocità. Si tratta del 'corridoio' per la trasmissione dei dati più utilizzata al mondo per il 5G ed è quella che ha un maggiore impatto su industrie e consumatori finali. La frequenza è considerata ideale per servire le aree urbane. (Res)