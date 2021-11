Business news: Perù-Cina, Castillo, Pechino è diventato il nostro primo partner commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è oggi il primo partner commerciale del Perù e uno dei suoi principali investitori. Lo ha detto il presidente Pedro Castillo in un messaggio video diffuso in occasione del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche con Pechino. "La Cina si è trasformata oggi nel primo partner commerciale del Perù e in uno dei nostri principali investitori. Questi legami si sono rafforzati da quando abbiamo innalzato la nostra relazione a associazione strategica integrale", ha detto Castillo. "La Cina si è unite ai nostri sforzi per affrontare la pandemia (...). Rafforzeremo la nostra relazione per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi in Perù: combattere la povertà, riattivare l'economia e costruire una società più giusta ed equa". (Res)