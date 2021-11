Business news: Colombia, presidente Duque in visita a Dubai per attrarre investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, si è recato a Dubai in visita ufficiale. “Dopo i risultati positivi per la Colombia a Glasgow e dopo la visita in Francia, dove abbiamo assicurato più di 2,3 miliardi di dollari di investimenti, arriviamo ora a Dubai per partecipare a Expo, la fiera più importate del pianeta”, ha detto Duque parlando alla stampa la suo arrivo nell’emirato. “Avremo colloqui con gli investitori mediorientali e avremo la possibilità di aprire possibilità di commercio. La Colombia sta aumentando le esportazioni agricole. Ci riuniremo con investitori nel settore minerario-energetico, soprattutto nel settore dell’energia rinnovabile”, ha proseguito il capo dello stato. (Res)