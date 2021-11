Business news: Brasile, lotta all'inflazione, governo taglia del 10 per cento quasi tutti i dazi di importazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile taglierà il 10 per cento di quasi tutti i dazi alle importazioni per cercare di mettere un ulteriore freno alla corsa dell'inflazione. La misura, valida fino al 31 dicembre del 2022, dovrebbe interessare circa l'87 per cento dei beni e servizi in entrata nel Paese, con l'attesa di avere ricadute dirette sul prezzo per il consumatore finale, ha spiegato nil ministro dell'Economia, Paulo Guedes. In una nota congiunta, diffusa dai ministeri dell'Economia e degli Affari Esteri, il governo afferma che il provvedimento è inoltre "giustificato dall'urgenza determinata dalla pandemia di covid-19 e dalla necessità di poter contare, da subito, con un strumento che può contribuire ad alleviare i suoi effetti negativi sulla vita e sulla salute della popolazione brasiliana". L'inflazione, anche in Brasile, continua a mostrare segni di surriscaldamento. (Res)