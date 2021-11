Business news: Brasile, vendite veicoli aumentano 4,5 per cento a ottobre rispetto a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di veicoli in Brasile hanno registrato un aumento del 4,5 per cento a ottobre rispetto a settembre. Lo riferisce la Federazione nazionale della distribuzione automobilistica (Fenabrave), sottolineando che lo scorso mese sono stati infatti immatricolati 162.400 veicoli, rispetto ai 155 immatricolati a settembre. Le vendite registrano tuttavia un calo del 24,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando furono venduti 215mila veicoli. Complessivamente nei primi dieci mesi dell'anno è stati venduti 1.740.000 veicoli, in aumento del 9,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)