Business news: Brasile, produzione industriale in calo dello 0,4 per cento a settembre

- La produzione industriale in Brasile è calata a settembre dello 0,4 per cento rispetto al mese di agosto. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), sottolineando che si tratta del quarto risultato negativo mensile consecutivo. La produzione registra un calo del 3,9 per cento anche rispetto a settembre 2020. In calo anche la media mobile trimestrale (luglio, agosto, settembre) che segna -0,7 per cento rispetto al trimestre precedente (giugno, luglio, agosto). Nei primi sette mesi dell'anno l'industria raggiunge tuttavia un'espansione del 7,5 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino ad agosto la crescita della produzione è del 6,4 per cento. La produzione industriale aveva registrato perdite pari al 2,5 per cento alla fine del secondo trimestre dell'anno, dopo aver registrato una perdita dello 0,4 per cento anche nel primo trimestre. (Res)