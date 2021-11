Covid: in Piemonte 4580 vaccinati con la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4 mila 580 i vaccinati con la terza dose su 7 mila 597 inoculazioni complessive. Questo il dato sulle vaccinazioni anti-Covid diffuso oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Ancora una volta sono gli over 80 e gli estremamente fragili i maggiori beneficiari della campagna per la dose aggiuntiva. I primi hanno ricevuto 2 mila 527 dosi ,mentre i secondi 1101. Decisamente più basse le altre fasce d'età. La più coperta è quella dei 16-29enni con 605 dosi inoculate. Fino ad ora il Piemonte ha utilizzato il 92,1 per cento dei vaccini disponibili. (Rpi)