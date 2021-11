© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene al XVI congresso dell'Usigrai.Crowne Plaza, via k. Adenauer, 3 San Donato Milanese (ore 15)Seduta del Consiglio comunale. In apertura gli interventi “liberi” dei consiglieri, ex articolo 21, a seguire, la discussione sulla delibera di “Bilancio consolidato del Comune di Milano per l'esercizio 2020”.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore alla ricerca, Fabrizio Sala, partecipano alla cerimonia di consegna del Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca”, che assegna 1 milione di euro alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle scienze della vita, quest'anno dedicato alla sostenibilità ambientale.Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 9:30)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi è presente all'apertura al traffico della Variante di Zogno (Bg).Via Grotta delle Meraviglie - Zogno/Bg, ingresso galleria (ore 10)Presentazione della decima edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale in calendario a Varese dall’11 al 14 novembre. All’appuntamento, che viene trasmesso in diretta streaming dalla pagina FB del Consiglio regionale, sono presenti il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, la vice Presidente Francesca Brianza, il Presidente dell’Ordine dei giornalisti, Alessandro Galimberti e il direttore del festival, Marco Giovannelli.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, 1° piano (ore 12)VARIEConferenza stampa di inaugurazione "Risonanza Magnetica 3 Tesla" donata da Enel Cuore alla Fondazione Buzzi. Partecipano tra gli altri, Alessandro Visconti, Direttore generale della Asst Fatebenefratelli-Sacco; Letizia Moratti, vicepresidente e assessore regionale alla sanità; Simone Simontacchi, presidente Fondazione Buzzi; Michele Crisostomo, presidente Enel ed Enel cuore.Ospedale Buzzi, Via Castelvetro 32, taglio del nastro (ore 10:45), conferenza stampa (ore 11:15)Webuild lancia il "Premio Alberto Giovannini: innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture". Partecipano, tra gli altri, l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini; il consigliere economico del presidente del Consiglio, Francesco Giavazzi e Carmine Di Noia, Commissario Consob.Diretta streaming (ore 11)Dibattito “E-commerce e Non Profit: un nuovo modello di sostenibilità”. Ad aprire i lavori sono Carmine e Angelo Fasola, Presidente e Ceo di TrustMeUp. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli e il consigliere regionale, Max Bastoni.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 11)Presentazione dell'iniziativa "Bevi Responsabilmente", il progetto di Fipe Confcommercio, Federazione italiana pubblici esercizi, sottoscritto da Anm, l'Associazione nazionale magistrati, dedicato alla cultura del divertimento responsabile e al bere in modo consapevole e sicuro. Partecipano, fra gli altri: Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe Confcommercio (ed Epam), Sara Zinone ed Emma Vittorio, sostituti procuratori della Repubblica di Lodi e Bergamo; Renato Saccone, Prefetto di Milano; Giuseppe Petronzi, Questore di Milano; Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano; Micaela Pallini, presidente Federvini.Palazzo Bovara, sala Castiglioni, corso Venezia, 51 (ore 15)Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, insieme con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, promuove il nuovo ciclo incontri “Tempi Moderni 2050": focus sul distretto aerospaziale della provincia di Varese per approfondire e investigare il tema dei distretti industriali. Intervengono Giacinto Carullo chief procurement & supply chain officer di Leonardo, Guido Guidesi assessore allo sviluppo economico, della Regione Lombardia, Claudia Mona vicepresidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese - Managing Director Secondo Mona S.p.A e Angelo Vallerani presidente Lombardia Aerospace Cluster.Volandia, Parco e Museo del Volo Varese (ore 18:30) (Rem)